Dopo l'ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, il Valencia potrebbe anche affidare la responsabilità tecnica della squadra a Leonardo, che ha concluso la sua esperienza al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano è in pole position per il ruolo di direttore sportivo del club. "Leonardo pronto a seguire Gattuso al Valencia" Secondo quanto riportato da Marca, l'ex milanista potrebbe seguire il tecnico italiano nella sua avventura in Spagna. Tanti gli attaccanti in cerca di una sistemazione in Serie a o all'estero. Anche Joao Pedro e Andrea Belotti sono in odore di trascolo.