Lazio, offerte basse per Milinkovic: solo due inglesi hanno fatto sul serio (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Lazio: per Milinkovic sarebbero arrivate offerte troppo basse e potrebbe ora restare in biancoceleste Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora a tinte biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nessuna squadra si è avvicinata alla soglia che Lotito ritiene minima per cominciare a trattare, ovvero 65 milioni. Le squadre interessate al Sergente infatti fanno pesare nella valutazione sia la scadenza nel 2024 che l'età, 27 anni, oltre alla scarsa frequentazione della Champions League. Le uniche due squadre della Premier che hanno fatto sul serio sono al momento Arsenal e Newcastle, rifiutate però da Sergej che vuole lasciare la Lazio solo per un top club da Champions.

