Inter, pronto a firmare un triennale (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l'Inter e Paulo Dybala non sono mai stati così vicini: Paulo firmerà un triennale, con la chiusura dell'affare attesa entro il 20 giugno. Mancano solo i dettagli. Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l'e Paulo Dybala non sono mai stati così vicini: Paulo firmerà un, con la chiusura dell'affare attesa entro il 20 giugno. Mancano solo i dettagli.

Pubblicità

FcInterNewsit : FcIN - Bastoni resta sulla sua posizione. Ed è pronto a legarsi all'Inter per molti anni senza pretese - giovaeffe : @PagliariCarlo @Inter Donnarumma non era pronto prima di approdare a Parigi? - fcin1908it : Gds – Skriniar, il Psg è pronto a rilanciare: l’Inter fissa la cifra - Goalist_it : ?? #Dybala e l’Inter sono sempre più vicini ???? - Luxgraph : Il campione italiano di Pokémon: 'sono pronto per il mondiale' -