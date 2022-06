Il Karagümrük… che “brutta” fine che ha fatto il Maestro Pirlo (Di venerdì 10 giugno 2022) “Mi piacerebbe andare all’estero”, disse rintracciato a Ses Salinas, Ibiza, da The Athletic. Stava rilanciandosi, Andrea Pirlo: “Ho trascorso tre anni negli Stati Uniti, quindi non ho problemi con l’inglese e parlo anche il francese. Sento di poter andare ovunque”. Così ovunque che allenerà il Karagümrük, un modesto club turco già “abitato” da Fabio Borini ed Emiliano Viviano. Andrea Pirlo si fa inseguire dalle sue stesse virgolette, sparpagliate autopromuovendosi qua e là dopo l’anno alla Juventus che doveva traghettarlo da Maestro calciatore a Professor allenatore. Esonerato a margine della restaurazione di Allegri, disse – tenerissimo – “è un finale che non mi aspettavo”. Se l’aspettavano tutti, ma lui no. Non che la monoespressione tradisse alcuno stupore, sia chiaro. Dopodiché i beninformati lo piazzarono imminente al Sassuolo, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) “Mi piacerebbe andare all’estero”, disse rintracciato a Ses Salinas, Ibiza, da The Athletic. Stava rilanciandosi, Andrea: “Ho trascorso tre anni negli Stati Uniti, quindi non ho problemi con l’inglese e parlo anche il francese. Sento di poter andare ovunque”. Così ovunque che allenerà il Karagümrük, un modesto club turco già “abitato” da Fabio Borini ed Emiliano Viviano. Andreasi fa inseguire dalle sue stesse virgolette, sparpagliate autopromuovendosi qua e là dopo l’anno alla Juventus che doveva traghettarlo dacalciatore a Professor allenatore. Esonerato a margine della restaurazione di Allegri, disse – tenerissimo – “è un finale che non mi aspettavo”. Se l’aspettavano tutti, ma lui no. Non che la monoespressione tradisse alcuno stupore, sia chiaro. Dopodiché i beninformati lo piazzarono imminente al Sassuolo, ...

Pubblicità

teo_acm : RT @gippu1: Giocatori che hanno sbagliato un rigore in una finale di CoppaCampioni disputata in uno stadio in cui poi sono stati allenatori… - Marioplanino : RT @napolista: Il #Karagümrük… che “brutta” fine che ha fatto il Maestro #Pirlo Che ci fa un campione cosmopolita nella “provincia” turca?… - napolista : Il #Karagümrük… che “brutta” fine che ha fatto il Maestro #Pirlo Che ci fa un campione cosmopolita nella “provinci… - inabedofsilence : RT @gippu1: Giocatori che hanno sbagliato un rigore in una finale di CoppaCampioni disputata in uno stadio in cui poi sono stati allenatori… - Lore2261984 : RT @gippu1: Giocatori che hanno sbagliato un rigore in una finale di CoppaCampioni disputata in uno stadio in cui poi sono stati allenatori… -

Karagumruk, arrivata la firma di Pirlo L'ex bianconero ha firmato in mattinata il contratto che lo legherà alla squadra turca ... Pirlo torna in panchina, c'è l'accordo Ora, la ripartenza in un club ambizioso, che ha concluso all'ottavo posto l'ultimo campionato e punta in alto. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di un ingaggio di buon livello, superiore a ... L'ex bianconero ha firmato in mattinata il contrattolo legherà alla squadra turca ...Ora, la ripartenza in un club ambizioso,ha concluso all'ottavo posto l'ultimo campionato e punta in alto. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di un ingaggio di buon livello, superiore a ...