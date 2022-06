Hacker, come ti spiano a letto mentre... e a quanto rivendono i video: choc in Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle stanze e nei bagni degli appartamenti. Nelle camere da letto degli alberghi. Negli spogliatoi delle palestre. Persino negli uffici delle aziende e negli studi medici. I loro occhi arrivavano ovunque. Nascosti dietro le telecamere di videosorveglianza privata in cui riuscivano a penetrare violando la privacy di migliaia di persone. Volevano rubare momenti piccanti: rapporti sessuali o atti di autoeurotismo. La polizia postale di Milano, coordinata da quella romana e dalla procura del capoluogo lombardo, ha portato a termine l'operazione "Rear Window" dal titolo del celebre film di Hitchcock ("La finestra sul cortile"): al momento viene contestato l'accesso abusivo a sistemi informatici, anche con casi di associazione a delinquere, ma potrebbe presto aprirsi un fascicolo per il possesso di materiale pedopornografico. IMMAGINI DI BIMBI - I guardoni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle stanze e nei bagni degli appartamenti. Nelle camere dadegli alberghi. Negli spogliatoi delle palestre. Persino negli uffici delle aziende e negli studi medici. I loro occhi arrivavano ovunque. Nascosti dietro le telecamere disorveglianza privata in cui riuscivano a penetrare violando la privacy di migliaia di persone. Volevano rubare momenti piccanti: rapporti sessuali o atti di autoeurotismo. La polizia postale di Milano, coordinata da quella romana e dalla procura del capoluogo lombardo, ha portato a termine l'operazione "Rear Window" dal titolo del celebre film di Hitchcock ("La finestra sul cortile"): al momento viene contestato l'accesso abusivo a sistemi informatici, anche con casi di associazione a delinquere, ma potrebbe presto aprirsi un fascicolo per il possesso di materiale pedopornografico. IMMAGINI DI BIMBI - I guardoni ...

