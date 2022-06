GF Vip 7 | Alfonso Signorini parla del cast | ‘Non c’è Katia Ricciarelli’

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nei giorni scorsi, alcuni rumor avevano accostato aldel GF-VIP 7Ricciarelli come probabile opinionista., in risposta ad una domanda posta da una lettrice del settimanale Chi, ha però categoricamente smentito l’indiscrezione: “non sarà tra le prossime opinioniste del programma”. Il padrone di casa ha poi aggiunto: “Si leggono tante cose sule spesso sono nomi di fantasia”. Cerchiamo di fare insieme il punto della situazione. GF Vip 7: la porta rossa della Casa di Cinecittà tornerà a spalancarsi dal mese di settembre L’appuntamento con il GF Vip 7 è stato fissato a settembre 2022. La porta rossa riaprirà i battenti a pochi mesi di distanza dal trionfo di Jessica Selassié. In occasione della settima edizione la Casa di Cinecittà cambierà look. (l’articolo continua dopo la ...