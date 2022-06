FA’ LA TUA SCELTA – WWE HELL IN A CELL 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) MADCAP MOSSQuello che sta vivendo il suddetto wrestler è un’evoluzione del proprio character.Da semplice braccio destro di Baron Corbin, da innocua spalla comica, a nuovo eroe. Più o meno è questo il destino di chi si affaccia nel main roster nel ruolo di bodyguard. Il voltafaccia di Corbin ha permesso di effettuare quello step successivo che sta portando Madcap a farsi conoscere nel ruolo del babyface.La rivalità sta suscitando un certo interesse, segmenti belli violenti ed un finale per il match del ppv che è stato sicuramente di grande impatto visivo. Non sappiamo se la faida tra i due è terminata o meno, ma il futuro di Moss si delineerà proprio nelle settimane a seguire.Corbin ha la sua fissa sistemazione da anni, mentre per l’ex atleta NXT capiremo se potrà avere un ruolo importante da qui in avanti. Siamo dinanzi al primo push, per cui è bene non spingersi troppo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 giugno 2022) MADCAP MOSSQuello che sta vivendo il suddetto wrestler è un’evoluzione del proprio character.Da semplice braccio destro di Baron Corbin, da innocua spalla comica, a nuovo eroe. Più o meno è questo il destino di chi si affaccia nel main roster nel ruolo di bodyguard. Il voltafaccia di Corbin ha permesso di effettuare quello step successivo che sta portando Madcap a farsi conoscere nel ruolo del babyface.La rivalità sta suscitando un certo interesse, segmenti belli violenti ed un finale per il match del ppv che è stato sicuramente di grande impatto visivo. Non sappiamo se la faida tra i due è terminata o meno, ma il futuro di Moss si delineerà proprio nelle settimane a seguire.Corbin ha la sua fissa sistemazione da anni, mentre per l’ex atleta NXT capiremo se potrà avere un ruolo importante da qui in avanti. Siamo dinanzi al primo push, per cui è bene non spingersi troppo ...

