Ecco “Oceanus” | prima nave da ricerca autonoma a zero emissioni

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Realizzare studi oceanografici a: è questo l’obiettivo dell’. L’imbarcazione, commissionata daitori inglesi del Plymouth Marine Laboratory, non ha un equipaggio e sarà guidata da un programma di intelligenza artificiale in un viaggio di campionamento transatlantico dal Regno Unito alle isole Falkland. Durante la missione raccoglierà dati utili per lo studio dei cambiamenti climatici, della biodiversità, della pesca e della biogeochimica. Tutto questo senza inquinare: infatti la barca sarà azionata da due motori elettrici alimentati dai pannelli fotovoltaici integrati nel ponte dell’imbarcazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

