Due fratelli, 7 e 5 anni, sopravvivono da soli per giorni dopo che la mamma è morta in casa (Di venerdì 10 giugno 2022) Due bambini di Talty, in Texas, sono dovuti sopravvivere da soli per giorni dopo la morte della loro mamma, l’anno scorso. Come rivelato dai tragici reportage, il personale del Forney Independent School District, dove i bambini andavano a scuola, ha iniziato a preoccuparsi della loro assenza per giorni consecutivi. Ma siccome non avevano avuto notizie dalla loro mamma riguardo l’assenza, hanno deciso di indagare e hanno contattato la polizia. Kaufman County children found alone after 71-year-old mother dies https://t.co/HFY9tZO5cH— @Fotogem (@fotogem) September 29, 2020 Quando gli agenti si sono presentati a casa di Connie Taylor, 71 anni, uno dei bambini ha aperto la porta e ha indicato il corpo senza vita di sua madre. Connie stava ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 10 giugno 2022) Due bambini di Talty, in Texas, sono dovuti sopravvivere daperla morte della loro, l’anno scorso. Come rivelato dai tragici reportage, il personale del Forney Independent School District, dove i bambini andavano a scuola, ha iniziato a preoccuparsi della loro assenza perconsecutivi. Ma siccome non avevano avuto notizie dalla lororiguardo l’assenza, hanno deciso di indagare e hanno contattato la polizia. Kaufman County children found alone after 71-year-old mother dies https://t.co/HFY9tZO5cH— @Fotogem (@fotogem) September 29, 2020 Quando gli agenti si sono presentati adi Connie Taylor, 71, uno dei bambini ha aperto la porta e ha indicato il corpo senza vita di sua madre. Connie stava ...

Pubblicità

CarloCalenda : Verso Parma. Il candidato di Fratelli d’Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Leg… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - Rossana8912 : RT @Uther_Raffaele: Era il 14 Marzo del 2011, Gullit pesava 17 kg , aveva 5 anni e mezzo, aveva un padre 'nuovo' da 24 h, quello che lo ave… - gattogeremia : RT @CarloCalenda: Verso Parma. Il candidato di Fratelli d’Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Lega-Forz… - annalisaresci : RT @CarloCalenda: Verso Parma. Il candidato di Fratelli d’Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Lega-Forz… -