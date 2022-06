Crimini di guerra | le prove di Human Rights Watch contro i russi E le testimonianze sulle bombe a grappolo | “che ha usato anche Kiev”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Le forze russe hanno ucciso e ferito numerosi civili in otto attacchi nella città di Chernihiv, nell’Ucraina nord-orientale, all’inizio di marzo 2022. E’ quanto denunciain un rapporto sull’uso illegale di armi esplosive in aree popolate. “Quattro di questi attacchi, dall’aria e da terra, sono in chiara violazione delle leggi di, come il bombardamento di un complesso residenziale, l’attacco che ha ucciso cittadini in coda per il pane fuori da un supermercato e altri due attacchi che hanno danneggiato due ospedali,con l’utilizzo di munizioni aampiamente vietate come raccontano i testimoni ascoltati dalla Ong internazionale. Che parladi casi in cui sarebbero state le forze ucraine a mettere a rischio i civili, compresa la ...