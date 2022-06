Cibo del futuro:?in Danimarca arriva la prima fabbrica di latte senza mucche (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’hamburger impossibile, al sapore di carne ma senza carne, si apre dunque l’era del latte sintetico. L’allarme dei produttori italiani: a rischio un comparto da 16 miliardi di euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’hamburger impossibile, al sapore di carne macarne, si apre dunque l’era delsintetico. L’allarme dei produttori italiani: a rischio un comparto da 16 miliardi di euro

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen: 'La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di un freddo, insensibile e calco… - valigiablu : La guerra in Ucraina è l’ultima scossa di un terremoto che sta colpendo le filiere globali del cibo |… - laura_ceruti : RT @MagaMagaoz: Vedere la gente ucraina uscire come topi dalle cantine per accendere un fuoco e cercare di cucinare del cibo,mi fa vergogna… - pivamarialucia : RT @AntoninoGiaimo1: I demoni del #pianeta hanno sempre un nome e un cognome... Le risorse del pianeta si stanno esaurendo, tra breve non c… - LorianoRagni : @HoaraBorselli Sono andato più volte da Uliassi, e vi posso assicurare che i Soldi spesi li vale tutti. Se sei semp… -