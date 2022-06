Caso Shalabayeva, Improta: “Sono tornato a respirare, per me oggi e’ ancora ieri” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono tornato a respirare. Per me oggi e’ ancora ieri, Sono state ore senza soluzione di continuita’. Siamo passati dagli abbracci ai colleghi e agli avvocati a Perugia a quelli con la famiglia a casa, accolto dal calore di mia moglie Elda che ieri compiva gli anni, dei miei figli e nipoti. L’ansia come di incanto e’ sparita”. Per Maurizio Improta, assolto ieri dalla Corte d’Appello di Perugia nel processo per l’espulsione di Alma Shalabayeva, e’ stato un risveglio scandito dalle chiamate dei colleghi poliziotto gia’ di primo mattino. “Tante chiamate di colleghi e amici ancora emozionati – racconta Improta all’Adnkronos all’indomani del verdetto che ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “. Per mee’state ore senza soluzione di continuita’. Siamo passati dagli abbracci ai colleghi e agli avvocati a Perugia a quelli con la famiglia a casa, accolto dal calore di mia moglie Elda checompiva gli anni, dei miei figli e nipoti. L’ansia come di incanto e’ sparita”. Per Maurizio, assoltodalla Corte d’Appello di Perugia nel processo per l’espulsione di Alma, e’ stato un risveglio scandito dalle chiamate dei colleghi poliziotto gia’ di primo mattino. “Tante chiamate di colleghi e amiciemozionati – raccontaall’Adnkronos all’indomani del verdetto che ha ...

