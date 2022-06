Case vacanze in affitto online, ma è una truffa: in due agli arresti domiciliari (Di venerdì 10 giugno 2022) Vendevano sulla piattaforma Kijiji elettrodomestici o proponevano affitti di Case vacanze in note località turistiche. Ma in realtà erano truffe: una volta ricevuto il pagamento su carte prepagate o conti correnti accesi a Monza, non fornivano il servizio proposto né consegnavano il bene acquistato rendendosi irreperibili. I due responsabili sono stati rintracciati dai carabinieri di Monza nella Bergamasca: su esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica, i due si trovano ora agli arresti domiciliari e sono indagati in concorso per truffa aggravata e sostituzione di persona. Contestualmente all’applicazione delle misure, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dei cellulari e carte ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Vendevano sulla piattaforma Kijiji elettrodomestici o proponevano affitti diin note località turistiche. Ma in realtà erano truffe: una volta ricevuto il pagamento su carte prepagate o conti correnti accesi a Monza, non fornivano il servizio proposto né consegnavano il bene acquistato rendendosi irreperibili. I due responsabili sono stati rintracciati dai carabinieri di Monza nella Bergamasca: su esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica, i due si trovano orae sono indagati in concorso peraggravata e sostituzione di persona. Contestualmente all’applicazione delle misure, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dei cellulari e carte ...

Pubblicità

luciano55321084 : MONZA Truffe online sul portale Kijiji, incassavano acconti e sparivano: arrestati madre e figlio, accusati di 28 c… - case_paola : Cerchi una casa dove passare le vacanze? Guarda questo link e contattaci per avere maggiori informazioni.… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Truffe online, vendevano case vacanze e cellulari in tutta Italia, poi sparivano: due arresti a Monza - robertazennaro : RT @Girovagando_Ste: Una meta perfetta per le vacanze in Italia è la #Basilicata con #Matera e i dintorni dove si può alloggiare in splendi… - Giorno_Monza : Monza, truffe online: affittavano case vacanze, prendevano i soldi, sparivano. Due arresti -