Advertising

borbottosempre : RT @Max1969Av: @pietroraffa Io sono contrario nel merito e non voto. P.s. Il referendum è strumento di democrazia popolare utile su temi un… - Pasky973 : @lourdesxpado Io stavo riposando in giardino e ho visto questo folle girare in cerchio. Poi dopo è arrivato pure un… - Max1969Av : @pietroraffa Io sono contrario nel merito e non voto. P.s. Il referendum è strumento di democrazia popolare utile s… - NonnaMaria15 : RT @GranozioRanieri: poco fa al tg,hanno intervistato un militare ucraino che ha confermato di aver dato la caccia agli ucraini filorussi,i… - GranozioRanieri : poco fa al tg,hanno intervistato un militare ucraino che ha confermato di aver dato la caccia agli ucraini filoruss… -

Tiscali Notizie

Il velivolo, utilizzato dai piloti in addestramento, è caduto nella provincia di Hubei, ma non avrebbe causato il ferimento di civili. Il pilota del, un datato monomotore equivalente al più noto (ma altrettanto vecchio) Mig - 21, è riuscito a eiettarsi prima dello schianto. 10 giugno 2022...protagonista lo scorso fine settimana di un evento organizzato in collaborazione con la Marina, solcando il ponte di volo della nostra portaerei Garibaldi che, attualmente, ospita i... Caccia militare J7 Fighter precipita in un’area residenziale in Cina, il video Il velivolo, utilizzato dai piloti in addestramento, è caduto nella provincia di Hubei, ma non avrebbe causato il ferimento di civili. Il pilota ...Caccia agli sponsor per l’airshow delle Frecce Tricolori in programma il 24 luglio a Marina di Massa, nella zona di fronte a piazza Bad Kissingen. L’amministrazione ha pubblicato una manifestazione di ...