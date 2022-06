Austria-Francia | gol di Weimann | bucati i bleus | Rangnick esulta VIDEO

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ildel gol diin. A sorpresa ma con merito sono i padroni di casa a portarsi avanti, ancora disastrosi iin difesa e per il momento ultimi nel raggruppamento al giro di boa delle tre partite. Azione corale molto interessante quella deglici, pescano in mezzo tutto soloche non sbaglia da due passi. In alto le immagini. SportFace.

Austria Francia di Nations League, le probabili formazioni Terza partita di Nations League per la Francia che, dopo una sconfitta e un pareggio, va a caccia della prima vittoria contro l'Austria. Questo l'11 mandato in campo da Deschamps per la ... Mancano pochi minuti a Vienna per il fischio d'inizio di Austria-Francia: Deschamps si affida a Benzema per conquistare la prima vittoria di questa Nations League. Titolari gli 'italiani' Arnautovic e ...