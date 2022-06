ATP Stoccarda: Berrettini batte in rimonta Sonego e vola in semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) Va a Matteo Berrettini il primo scontro ufficiale nel circuito ATP con il connazionale e amico Lorenzo Sonego. Il tennista romano ha avuto la meglio in rimonta sul torinese e stacca il pass per giocare domani la semifinale del 250 di Stoccarda contro Oscar Otte. Sonego comanda nel primo set, Berrettini si rialza e la vince La prima metà del primo set ci racconta di un Sonego sceso in campo con le idee e chiare e il solito spirito combattivo, tuttavia non abbastanza cinico nel concretizzare le continue chance concesse da un Berrettini inceppato al servizio. Matteo infatti fatica a trova continuità e precisione con la battuta che è solo lontana parente di quella fatta vedere dal romano nel match di ottavi contro Albot. Dopo aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Va a Matteoil primo scontro ufficiale nel circuito ATP con il connazionale e amico Lorenzo. Il tennista romano ha avuto la meglio insul torinese e stacca il pass per giocare domani ladel 250 dicontro Oscar Otte.comanda nel primo set,si rialza e la vince La prima metà del primo set ci racconta di unsceso in campo con le idee e chiare e il solito spirito combattivo, tuttavia non abbastanza cinico nel concretizzare le continue chance concesse da uninceppato al servizio. Matteo infatti fatica a trova continuità e precisione con la battuta che è solo lontana parente di quella fatta vedere dal romano nel match di ottavi contro Albot. Dopo aver ...

