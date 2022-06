Addio Shakthar Donetsk | De Zerbi torna subito in panchina? C’è l’offerta

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo aver lasciato l’Ucrainae la guida dello Shakhtar, De, potrebbere ad allenare nella prossima stagione, eccoche viene dall’Europa. DeTurchiaA quanto pare Roberto Deè pronto are inin Europa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, l’ex allenatore del Sassuolo avrebbe ricevuto una nuova offerta. Non è passato poi tanto tempo da quado Deha vissuto la brutta vicenda della guerra tra Russia e Ucraina. Costretto alla fuga ha abbandonato ladello Shakhtare ovviamente non si sa quando si potràre alla ...

Pubblicità

...dal sito del club ucraino torna sul suo saluto a fine partita ai giocatori dal sapore d'. "Ho ... Loè molto fortunato ad avere Akhmetov come presidente: finchè avrà questa sua passione per ...Mkhitaryan,alla nazionale in attesa del rinnovo con la Roma Mkhitaryan © LaPresseMkhitaryan ... 'Per i prossimi anni - scrive l'ex, Dortmund e United - sarò quindi completamente ...Non solo gli obiettivi primari, la Juventus valuta anche alternative in attacco. Secondo le ultime notizie di mercato i bianconeri sarebbero al lavoro anche su tre calciatori a sorpresa nel caso in cu ...Fiorentina interessata a Merih Demiral, dopo la buona stagione disputata con l’Atalanta. A riportarlo è Tuttosport, che specifica come, tornato alla base dopo il prestito, il centrale turco rimarrà po ...