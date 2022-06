Una pista russa per Falcone (Di giovedì 9 giugno 2022) Poco prima di essere assassinato, il magistrato arrivato al ministero della Giustizia si stava interessando alla formidabile massa di denaro giunto da Mosca ai partiti comunisti europei, tra cui quello italiano. Era una «finanza» invisibile che, a inizio anni Novanta, passava anche dalla mafia dell’Unione sovietica… Questo filone d’indagine però non è mai stato approfondito. È stata Cosa nostra, certo. Ma vi stupireste se un giorno si scoprisse che a organizzare la strage di Capaci intervennero anche altri interessi criminali, che si affiancarono al desiderio di vendetta dei boss siciliani con un movente del tutto diverso? E che altre mani, rimaste nell’ombra, parteciparono all’attentato che il 23 maggio 1992 uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta? Da trent’anni, questa sarebbe la sconvolgente verità di cui è fermamente ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 giugno 2022) Poco prima di essere assassinato, il magistrato arrivato al ministero della Giustizia si stava interessando alla formidabile massa di denaro giunto da Mosca ai partiti comunisti europei, tra cui quello italiano. Era una «finanza» invisibile che, a inizio anni Novanta, passava anche dalla mafia dell’Unione sovietica… Questo filone d’indagine però non è mai stato approfondito. È stata Cosa nostra, certo. Ma vi stupireste se un giorno si scoprisse che a organizzare la strage di Capaci intervennero anche altri interessi criminali, che si affiancarono al desiderio di vendetta dei boss siciliani con un movente del tutto diverso? E che altre mani, rimaste nell’ombra, parteciparono all’attentato che il 23 maggio 1992 uccise Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta? Da trent’anni, questa sarebbe la sconvolgente verità di cui è fermamente ...

