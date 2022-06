Un altro big del Real va via: ritorno di fiamma con la Juve (Di giovedì 9 giugno 2022) Un altro big del Real Madrid potrebbe andare via e la Juventus torna a provarci In casa Real Madrid il futuro di molti calciatori è sempre fonte di grande interesse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Unbig delMadrid potrebbe andare via e lantus torna a provarci In casaMadrid il futuro di molti calciatori è sempre fonte di grande interesse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

mattofra : Non credete alle veline di marotta a sky, lukaku e dybala sarebbero possibili solo con il sacrificio di lautaro e u… - VittorioSantor : @Francescociv Che, tra l'altro, ha giocato bene solo i primi 3 anni. Poi ha creduto di essere diventato un big, sen… - PLiftato : @Stefanozoppi1 @marcoconterio @TuttoMercatoWeb 17 subito+ 24 in 4 anni sono una cifra fattibile per una big italian… - SiccardiCarlo : RT @SIRVolleyPG: Questa notte c’è un altro big match in programma! Forza ragazzi ???? #goSir #BlockDevils #volleyball #VNL2022 #LaNazional… - OrazioLongo2002 : @UmbertoF97 Peró un conto è andare al Milan, un altro all'inter, avrei preferito 100 volte che Dybala fosse andato… -