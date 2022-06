Ultime Notizie – Venditti: “Io studente bullizzato, mi salvò un pianoforte” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Ai tempi del liceo, dove tutto cominciò, tra le pene politiche, quelle amorose e il bullismo che subivo, ero introverso. Potevo soccombere. Mi salvò un pianoforte”. Lo confessa in un’intervista al Messaggero il 73enne cantautore romano Antonello Venditti, che ieri è tornato nel ‘suo’ liceo, il ‘Giulio Cesare’ in corso Trieste a Roma, dove di fronte ai maturandi, ha ricevuto dalla Siae una targa con l’incisione dello spartito di ‘Notte prima degli esami’ del 1983. Una canzone che “scrissi al piano in una fase molto delicata”. “Volevo farla finita dopo la separazione da Simona Izzo – ricorda Venditti – Fu Lucio Dalla a salvarmi, quando tornai da Milano, dove mi ero trasferito. Mi trovò casa a Trastevere, vicino a lui. Lì scrissi tre canzoni: ‘Ci vorrebbe un amico’, che dedicai a Lucio, e ‘Notte prima degli esami'”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Ai tempi del liceo, dove tutto cominciò, tra le pene politiche, quelle amorose e il bullismo che subivo, ero introverso. Potevo soccombere. Miun”. Lo confessa in un’intervista al Messaggero il 73enne cantautore romano Antonello, che ieri è tornato nel ‘suo’ liceo, il ‘Giulio Cesare’ in corso Trieste a Roma, dove di fronte ai maturandi, ha ricevuto dalla Siae una targa con l’incisione dello spartito di ‘Notte prima degli esami’ del 1983. Una canzone che “scrissi al piano in una fase molto delicata”. “Volevo farla finita dopo la separazione da Simona Izzo – ricorda– Fu Lucio Dalla a salvarmi, quando tornai da Milano, dove mi ero trasferito. Mi trovò casa a Trastevere, vicino a lui. Lì scrissi tre canzoni: ‘Ci vorrebbe un amico’, che dedicai a Lucio, e ‘Notte prima degli esami'”. ...

