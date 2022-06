Ultime Notizie – Maturità e mascherina, Costa: “Spero in esami senza” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Mi auguro che si arrivi a permettere ai nostri ragazzi di poter fare gli esami a scuola senza la mascherina“. In vista della Maturità, è questo l’auspicio espresso dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite della trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da pecora. “Credo ci sia ancora lo spazio per arrivare a questa decisione“, ha precisato, sottolineando che “basta un decreto fatto anche all’inizio della settimana prossima. C’è un problema di convergenza politica. Siamo di fronte a posizioni diverse”, ma “mi auguro che si possa arrivare a una sintesi”. “A mio avviso è una scelta politica – ha evidenziato il sottosegretario – Credo che, sulla scorta della scelta fatta per regolamentare i flussi dei seggi durante il voto, con la stessa coerenza si possa dire che i nostri ragazzi, quando vanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Mi auguro che si arrivi a permettere ai nostri ragazzi di poter fare glia scuolala“. In vista della, è questo l’auspicio espresso dal sottosegretario alla Salute Andrea, ospite della trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da pecora. “Credo ci sia ancora lo spazio per arrivare a questa decisione“, ha precisato, sottolineando che “basta un decreto fatto anche all’inizio della settimana prossima. C’è un problema di convergenza politica. Siamo di fronte a posizioni diverse”, ma “mi auguro che si possa arrivare a una sintesi”. “A mio avviso è una scelta politica – ha evidenziato il sottosegretario – Credo che, sulla scorta della scelta fatta per regolamentare i flussi dei seggi durante il voto, con la stessa coerenza si possa dire che i nostri ragazzi, quando vanno ...

