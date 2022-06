Traffico Roma del 09-06-2022 ore 17:30 (Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è davanti dalla Bufalotta la Tiburtina e poi tra la Roma Fiumicino e la Pisana disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana altre cose a Katia sulla Flaminia 3 raccordo via dei Due Ponti nelle due direzioni file sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in città incidente su via Appia Nuova altezza via Squillace fino alle 20 manifestazione presso l’ordine dei medici di Roma in via Giovanni Battista de Rossi nel quartiere Nomentano possibili disagi per il Traffico di zona dalle 19:30 limpico ospita la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è davanti dalla Bufalotta la Tiburtina e poi tra laFiumicino e la Pisana disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo code a tratti dallaFiumicino fino alla Tuscolana altre cose a Katia sulla Flaminia 3 raccordo via dei Due Ponti nelle due direzioni file sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in città incidente su via Appia Nuova altezza via Squillace fino alle 20 manifestazione presso l’ordine dei medici diin via Giovanni Battista de Rossi nel quartiere Nomentano possibili disagi per ildi zona dalle 19:30 limpico ospita la ...

Advertising

roma_hardboiled : @MarcoRizzoPC In effetti preferisco l'uomo imbottigliato nel traffico, una socialità che non ti dico. - ZaffaranaF : RT @OGiannino: Ok, traffico ripristinato. Ma son passati 7 giorni: è possibile dopo accertamenti restare ancora all'oscuro di come motrice… - foxyvol : RT @OGiannino: Ok, traffico ripristinato. Ma son passati 7 giorni: è possibile dopo accertamenti restare ancora all'oscuro di come motrice… - gpercia : RT @OGiannino: Ok, traffico ripristinato. Ma son passati 7 giorni: è possibile dopo accertamenti restare ancora all'oscuro di come motrice… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via del Casaletto (Portuense-Affogalasino) -