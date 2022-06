Tennis | Internazionali Bnl | dal 2023 tabellone a 96 giocatori e 12 giornate di gara

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Notizia storica per ilitaliano. Al raggiungimento del traguardo dell'ottantesima edizione, gliBnl d'Italia diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com'è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa -affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 - gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni - che, dal, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suoda 56 a 96. Conseguentemente, il montepremi ...

I tre prescelti sono il Masters di Madrid, glid'Italia e il Masters di Shanghai . Dal 2025 , invece, si allungheranno il Canada Open e il Masters di Cincinnati. Restano invece nell'...... il meglio della Conference League e diverse competizioni calcistiche. A questi si ... RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il, i programmi ... Tennis, Internazionali Bnl Roma: dal 2023 dodici giornate di gara Svolta per il tennis italiano. Gli Internazionali Bnl d'Italia, giunti al traguardo dell'ottantesimo anniversario, diventeranno ancora più grandi. L'annuncio dell'Atp è un passo importante per uno dei ...L’upgrade degli Internazionali Bnl d’Italia rappresenta un risultato che può cambiare la storia del tennis nel nostro Paese. È un ulteriore riconoscimento della grande capacità organizzativa che la ...