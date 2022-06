Strage di Uvalde, due democratici Usa si oppongono a nuove norme sul controllo delle armi (Di giovedì 9 giugno 2022) Due deputati democratici statunitensi, Jared Golden del Maine e Kurt Schrader dell’Oregon, si sono opposti al disegno di legge, chiamato “Protecting our kids Act”, proposto dallo stesso partito di Biden con il quale si sta cercando negli Usa di contenere la proliferazione di armi, soprattutto nelle mani degli adolescenti, dopo la Strage di Uvalde del 24 maggio scorso nella quale sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti. Le nuove norme, scaturite dalla Camera Usa dopo le drammatiche audizioni protette dei bambini scampati miracolosamente alla Strage di Uvalde e dei genitori di quelli che sono morti, ammazzati dal giovane killer diciottenne Salvador Ramos, hanno riscosso l’approvazione anche da parte di cinque repubblicani ma, al contempo, sono ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Due deputatistatunitensi, Jared Golden del Maine e Kurt Schrader dell’Oregon, si sono opposti al disegno di legge, chiamato “Protecting our kids Act”, proposto dallo stesso partito di Biden con il quale si sta cercando negli Usa di contenere la proliferazione di, soprattutto nelle mani degli adolescenti, dopo ladidel 24 maggio scorso nella quale sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti. Le, scaturite dalla Camera Usa dopo le drammatiche audizioni protette dei bambini scampati miracolosamente alladie dei genitori di quelli che sono morti, ammazzati dal giovane killer diciottenne Salvador Ramos, hanno riscosso l’approvazione anche da parte di cinque repubblicani ma, al contempo, sono ...

