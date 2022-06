Rumors calciomercato Roma, due affari in pole (Di giovedì 9 giugno 2022) . Servirà pazienza e tempo, ma stando a diverse indiscrezioni, uno dei nomi caldi in entrati per il club di Mourinho potrebbe essere Frattesi che sogna di tornare nella capitale. L’ostacolo è il prezzo che chiede il Sassuolo, vicino ai 35 milioni. Roma: pista Frattesi, occhio a Guedes dal Valancia Frattesi pare abbia detto no a soluzioni estere. Il rischio è che il centrocampista resti in Emilia a meno che il Sassuolo non scende quanto a pretese. In tal caso, il GM capitolino Pinto potrebbe sprintare sull’affare consapevole che la Roma è proprietaria del 30% del cartellino e che nell’offerta potrebbe rientrare un giovane in ascesa dalla primavera come Volpato e Tripi: il tutto per una cifradi 15-17 milioni. Altra pista è quella di Gonçalo Guedes. Prezzo alto chiesto dal Valencia (35-40) mentre rispunta Ndombele. Intesa probabile per Celik col Lille. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) . Servirà pazienza e tempo, ma stando a diverse indiscrezioni, uno dei nomi caldi in entrati per il club di Mourinho potrebbe essere Frattesi che sogna di tornare nella capitale. L’ostacolo è il prezzo che chiede il Sassuolo, vicino ai 35 milioni.: pista Frattesi, occhio a Guedes dal Valancia Frattesi pare abbia detto no a soluzioni estere. Il rischio è che il centrocampista resti in Emilia a meno che il Sassuolo non scende quanto a pretese. In tal caso, il GM capitolino Pinto potrebbe sprintare sull’affare consapevole che laè proprietaria del 30% del cartellino e che nell’offerta potrebbe rientrare un giovane in ascesa dalla primavera come Volpato e Tripi: il tutto per una cifradi 15-17 milioni. Altra pista è quella di Gonçalo Guedes. Prezzo alto chiesto dal Valencia (35-40) mentre rispunta Ndombele. Intesa probabile per Celik col Lille. ...

