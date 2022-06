Rissa in spiaggia a Rimini: gli stacca un dito con un morso (Di giovedì 9 giugno 2022) Violenta Rissa notturna tra africani e albanesi sulla spiaggia di Rimini: un nigeriano si è avventato sul rivale staccandogli un pezzo di dito a morsi. Rissa a Rimini: pugni, spintoni, colpi violenti tutto concluso con un morso brutale E’ avvenuta una violenta Rissa a colpi di ombrelloni in piena notte. Pugni, spintoni, colpi violentissimi, concludendosi con morso brutale pieno di appetito. Uno dei nigeriani coinvolti nella ha staccato una falange della mano destra al suo avversario, per poi ingoiarla. Sembra una scena horror, peccato che a questo giro non è un film, è avvenuta veramente. L’hanno vista le forze dell’ordine ed è stata solo l’epilogo di un aspro corpo a corpo avvenuto tra quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Violentanotturna tra africani e albanesi sulladi: un nigeriano si è avventato sul rivalendogli un pezzo dia morsi.: pugni, spintoni, colpi violenti tutto concluso con unbrutale E’ avvenuta una violentaa colpi di ombrelloni in piena notte. Pugni, spintoni, colpi violentissimi, concludendosi conbrutale pieno di appetito. Uno dei nigeriani coinvolti nella hato una falange della mano destra al suo avversario, per poi ingoiarla. Sembra una scena horror, peccato che a questo giro non è un film, è avvenuta veramente. L’hanno vista le forze dell’ordine ed è stata solo l’epilogo di un aspro corpo a corpo avvenuto tra quattro ...

