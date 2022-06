Modificare testo e immagini nei PDF (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sono diversi motivi per cui il formato di file PDF è così popolare per lo scambio di documenti: i file PDF sono più compatti (di dimensioni più piccole) rispetto al documento originale; è possibile aprire un file PDF su qualsiasi computer o dispositivo mobile con un software gratuito come Adobe Acrobat Reader o altri programmi simili; i file PDF non possono essere modificati con facilità, specie con i software che funzionano solo da reader. Se utilizziamo il PDF vogliamo impedire a chi lo riceve di modificarlo come si potrebbe fare con un documento Word, limitando le modifiche solo ai campi di testo necessari (firma, data etc.). La maggior parte degli strumenti di modifica PDF però sono programmi commerciali a pagamento; in questa guida vi mostreremo i migliori programmi e servizi online gratuiti per Modificare testo e ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sono diversi motivi per cui il formato di file PDF è così popolare per lo scambio di documenti: i file PDF sono più compatti (di dimensioni più piccole) rispetto al documento originale; è possibile aprire un file PDF su qualsiasi computer o dispositivo mobile con un software gratuito come Adobe Acrobat Reader o altri programmi simili; i file PDF non possono essere modificati con facilità, specie con i software che funzionano solo da reader. Se utilizziamo il PDF vogliamo impedire a chi lo riceve di modificarlo come si potrebbe fare con un documento Word, limitando le modifiche solo ai campi dinecessari (firma, data etc.). La maggior parte degli strumenti di modifica PDF però sono programmi commerciali a pagamento; in questa guida vi mostreremo i migliori programmi e servizi online gratuiti pere ...

Advertising

AldoSciara : @nekosbaka L'accordo è sulla legge da presentare in Parlamento ma non si può pensare di modificare un testo concord… - nekosbaka : @AldoSciara ma aldo ti rendi conto che se il parlamento PUÒ MODIFICARE vuol dire che è LEGITTIMO farlo? che è PREVI… - siamofavole : le schede di valutazione hanno 2 parti:una per il giudizio(brutta parola)globale,l'altra per ogni materia. troviamo… - DataMediaHub : Apple annuncia un importante aggiornamento di iMessage come parte di iOS 16, incluso contrassegnare i thread di tes… - MarySpes : RT @Shadowmere16: Perché a quel punto i gruppi parlamentari sono chiamati a votare solo sul 'legame' che esiste tra l'assemblea e l'esecuti… -