Marco Mengoni a sorpresa su TikTok: 'Madame e Gazzelle a Roma con me. Non vedo l'ora' (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Mengoni annuncio a sorpresa su TikTok: 'Con me a Roma Madame e Gazzelle. Non vedo l'ora' . I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell'ultimo album del cantautore Materia (Terra), ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022)annuncio asu: 'Con me a. Nonl'ora' . I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell'ultimo album del cantautore Materia (Terra), ...

Advertising

mengonimarco : Con me allo stadio olimpico di Roma il 22 giugno @sonolamadame1 e #gazzelle Una figata! Grazie, davvero…… - mengonimarco : Diario del primo giorno #MarcoNegliStadi ?? - mengonimarco : Le prove continuano! #MarcoNegliStadi sta arrivando ?? - ajnamaybe : RT @indueminuti: ma in generale pensa uscire tranquillamente a raccogliere le cose dall'orto e ritrovarti marco mengoni lì che chiude una d… - ajnamaybe : RT @valeagle17: Gazzelle: ' come va il ginocchio?' Marco mengoni: ' Meglio. Mi hanno messo un coso, un polipo ' Il polipo ?? -