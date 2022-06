Lory Del Santo | Rientra in Italia e manda in tilt Instagram | cos’ha combinato

Leggi su specialmag

(Di giovedì 9 giugno 2022)Delè stata eliminata dall’Isola dei Famosi e ha giàun disastro. In poche ore l’ha combinata grossa.Del(Mediasetplay screenshot)Delappena uscita dall’Isola dei Famosi ha preso in mano il suo telefonino e haun macello. Scopriamo insieme cosa ha fatto l’ex naufraga dell’Honduras.Delha partecipato al reality show di Canale 5 e ha sfiorato la semifinale. Purtroppo è uscita al televoto flash contro Pamela su playa sgamadissima. La regista ha lasciato decisamente il segno nel reality, facendo il suo gioco con le sue strategie personalissime, ma a quanto pare non vincenti. Gli altri naufraghi parlano ancora di lei e di come avesse tentato spesso di ...