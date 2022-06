Leone (Di giovedì 9 giugno 2022) “Non pregare che smetta di piovere”, consiglia il poeta Wendell Berry, del . “Prega per una pesca fortunata quando il fiume esonderà”. È un consiglio particolarmente utile per te, mio caro. La situazione in cui ti trovi potrebbe... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) “Non pregare che smetta di piovere”, consiglia il poeta Wendell Berry, del . “Prega per una pesca fortunata quando il fiume esonderà”. È un consiglio particolarmente utile per te, mio caro. La situazione in cui ti trovi potrebbe... Leggi

Advertising

la_Biennale : Dalla Coppa Volpi al Leone d’Oro alla carriera! #CatherineDeneuve riceverà il riconoscimento alla… - ChionnaMino : RT @FracchiaAlessio: Ho messo in vendita il mio Leone perchè vorrei fare l'upgrade alla CDC card icy white...ma non ho abbastanza $ per far… - Happyplace_351 : LEONE FERRAGNEZ MI FA MORIRE ?????? - StraNotizie : Cucciola di Pitbull abbandonata a San Leone - sereelle : RT @crisalidemalva: Leone ?? Sono così bello mentre scrivo tweet. Così bravo. Così capace. Guardate, merde. Mi loderanno tutti per que… -