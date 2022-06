Il veleno e la sete di potere di Nixon e Trump

Advertising

Kodami

... inebriato da questa ayahuasca informativa che soddisfa la propriae necessità di complottismo. manda in onda il versamento delnel pozzo . Scoop della serata, la presenza, più o meno ...Oggi ci scanniamo per ladi potere. Presto lo faremo per l'acqua. Non è un bel mondo". Che c'... anzi subito: la casa, la famiglia, la città avvelenano; la nascita stessa è un, il più ... Una gatta, i suoi quattro cuccioli e un cane avvelenati a Menfi: «Una strage, le autorità intervengano»