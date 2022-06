Guerra in Ucraina e crisi alimentare, Draghi: «Dobbiamo sbloccare cerali bloccati» (Di giovedì 9 giugno 2022) «Gli sforzi per prevenire una crisi alimentare devono iniziare dai porti del Mare Nero ucraini». Lo ha dichiarato Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ministeriale dell'Ocse. L'evento di Parigi, per quest'anno, è presieduto dall'Italia. Le parole di Draghi Impossibile volgere lo sguardo al futuro, senza tenere conto di quello che sta accadendo a livello internazionale. Con riferimento particolare ai rischi che deriverebbero da una crisi alimentare. Un'eventualità che, com'è noto, rischia di avere origine soprattutto nei paesi più poveri per effetto delle mancate esportazioni dell'Ucraina. «Dobbiamo - ha proseguito il premier italiano - assolutamente sbloccare i milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 9 giugno 2022) «Gli sforzi per prevenire unadevono iniziare dai porti del Mare Nero ucraini». Lo ha dichiarato Mario, intervenendo alla Conferenza ministeriale dell'Ocse. L'evento di Parigi, per quest'anno, è presieduto dall'Italia. Le parole diImpossibile volgere lo sguardo al futuro, senza tenere conto di quello che sta accadendo a livello internazionale. Con riferimento particolare ai rischi che deriverebbero da una. Un'eventualità che, com'è noto, rischia di avere origine soprattutto nei paesi più poveri per effetto delle mancate esportazioni dell'. «- ha proseguito il premier italiano - assolutamentei milioni di tonnellate di cerealilì a ...

