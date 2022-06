Future Hits Live 2022 stasera su TV8, a sorpresa nel cast anche Fedez (Di giovedì 9 giugno 2022) stasera in onda su TV8 e in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 il Future Hits Live 2022: nel cast, interamento costellato dei maggiori esponenti della Generazione Z, anche Fedez stasera in onda su TV8 e in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 il Future Hits Live 2022 e in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma con la conduzione di Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, tre conduttori di Radio Zeta che incarnano perfettamente i valori della loro generazione. Sul palco del Future Hits Live 2022 ci sarà anche Fedez che canterà la sua nuova ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)in onda su TV8 e in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 il: nel, interamento costellato dei maggiori esponenti della Generazione Z,in onda su TV8 e in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 ile in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma con la conduzione di Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, tre conduttori di Radio Zeta che incarnano perfettamente i valori della loro generazione. Sul palco delci saràche canterà la sua nuova ...

