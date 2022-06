Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Disponibile la DEMO (Di giovedì 9 giugno 2022) I destini di tre grandi poteri vengono svelati in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch. I giocatori guideranno un mercenario destinato a svanire dalle pagine della storia fino al destino finale. Il gioco completo verrà lanciato il 24 giugno, ma una DEMO gratuita è già Disponibile nel Nintendo eShop. Nella DEMO, i giocatori assumono il ruolo di un mercenario solitario in cerca di risposte dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del misterioso DEMOne Ashen. Insieme a Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses, possono guidare i loro compagni in battaglie su larga scala in tempo reale che fondono la strategia della serie ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 9 giugno 2022) I destini di tre grandi poteri vengono svelati inper Nintendo Switch. I giocatori guideranno un mercenario destinato a svanire dalle pagine della storia fino al destino finale. Il gioco completo verrà lanciato il 24 giugno, ma unagratuita è giànel Nintendo eShop. Nella, i giocatori assumono il ruolo di un mercenario solitario in cerca di risposte dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del misteriosone Ashen. Insieme a Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi diHouses, possono guidare i loro compagni in battaglie su larga scala in tempo reale che fondono la strategia della serie ...

