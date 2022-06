F1 | Vettel | “Ho paura di smettere | ma è difficile star dietro da campioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilssimo della F1, Sebastian, si è aperto al Telegraph, parlando del suo passato, presente e futuro. Ecco le parole dell’ex Ferrari e Red Bull, ora in forza all’Aston Martin: “Quando conosci lo sport nel modo in cui l’ho fatto io vincere ed essere al top è ciò per cui ti sforzi. Ti eccita finire ottavo, dodicesimo o tredicesimo? No. Quando sai di essere stato primo così tante volte… Nel caso di Lewis Hamilton vale anche di più: lui è stato lì davanti più di chiunque altro. Situazione in casa Mercedes? Ognuno è diverso, ma bisogna essere onesti: Lewis sarà entusiasta di finire ottavo come probabilmente lo è George? No, e sarei sorpreso se lo fosse. Ritiro? Sì, sono spaventato dal ritiro. Ho corso in auto per tutta la mia vita. Non so come sia la vita dopo la Formula 1 e non credo che nessuno sportivo sappia come sarà la prossima vita. ...