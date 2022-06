Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 9 giugno 2022: ospiti e temi di stasera (Di giovedì 9 giugno 2022) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento imperdibile con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Paolo Del Debbio. Tanti i temi che verranno affrontati: dalla guerra in Ucraina alla situazione ‘lavorativa’ in Italia. L’intervista a Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio Questa sera il conduttore intervisterà Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale, con un approfondimento sulle conseguenze del conflitto in Ucraina per la nostra economia, tra rincari e sanzioni, mentre la Russia continua a minacciare l’Occidente. Di cosa si parlerà stasera in tv Nel corso della serata ampio spazio sarà dedicato al mercato del lavoro per capire la correlazione tra reddito di cittadinanza e mancanza di lavoratori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento imperdibile con, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Paolo Del Debbio. Tanti iche verranno affrontati: dalla guerra in Ucraina alla situazione ‘lavorativa’ in Italia. L’intervista a Giorgia Meloni aQuesta sera il conduttore intervisterà Giorgia Meloni sulla stretta attualità politica italiana e internazionale, con un approfondimento sulle conseguenze del conflitto in Ucraina per la nostra economia, tra rincari e sanzioni, mentre la Russia continua a minacciare l’Occidente. Di cosa si parleràin tv Nel corso della serata ampio spazio sarà dedicato al mercato del lavoro per capire la correlazione tra reddito di cittadinanza e mancanza di lavoratori ...

