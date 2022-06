Doppio femminicidio Vicenza, il compagno di Lidia: per i giudici Zlatan una brava persona (Di giovedì 9 giugno 2022) Chi sono le vittime Vicenza, 9 giugno 2022 - Zlatan Vasiljevic , autore del Doppio femminicidio di Vicenza , era stato arrestato nel 2019 per maltrattamenti in famiglie e minacce ma nel febbraio 2021 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Chi sono le vittime, 9 giugno 2022 -Vasiljevic , autore deldi, era stato arrestato nel 2019 per maltrattamenti in famiglie e minacce ma nel febbraio 2021 ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: capiamo questa notizia sul futuro divieto di vendita di auto con motore termico; l’incredibile dop… - palermo24h : Doppio femminicidio Vicenza, il compagno di Lidia per i giudici Zlatan una brava persona - Carla12450515 : RT @Noviolenzadonne: Le aveva sfondato il cranio. Io questo lo chiamo 'tentato omicidio' e molti PM lo chiamano 'maltrattamenti'. Sempre la… - iconanews : Doppio femminicidio: Gabriela è stata uccisa per prima - occhio_notizie : In estate 2021 aveva, invece, pubblicato: “Spesso un uomo soffre per alcuni anni, si calma, sopporta le punizioni p… -