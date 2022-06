De Luca: “In due anni ci libereremo delle ecoballe. Autonomia? Un disastro” (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In un anno e mezzo, due anni avremo liberato la Campania e l’Italia dalla montagna di ecoballe ed è un miracolo“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento agli Stati generali sull’ambiente in Campania nell’ambito del Green Med Symposium. “Questo problema – ha aggiunto – non lo avrebbero risolto nemmeno nel 3000 se non avessimo deciso in maniera quasi ossessiva che questa doveva essere una priorità per la Campania e l’Italia“. “Si sta discutendo in questi giorni dell’Autonomia differenziata e saremo chiamati a lottare perché la bozza d’ipotesi di federalismo è un totale disastro“. Ha proseguito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento. “Voglio che si dica agli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In un anno e mezzo, dueavremo liberato la Campania e l’Italia dalla montagna died è un miracolo“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel suo intervento agli Stati generali sull’ambiente in Campania nell’ambito del Green Med Symposium. “Questo problema – ha aggiunto – non lo avrebbero risolto nemmeno nel 3000 se non avessimo deciso in maniera quasi ossessiva che questa doveva essere una priorità per la Campania e l’Italia“. “Si sta discutendo in questi giorni dell’differenziata e saremo chiamati a lottare perché la bozza d’ipotesi di federalismo è un totale“. Ha proseguito il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del suo intervento. “Voglio che si dica agli ...

Advertising

ottopagine : De Luca: 'In due anni la Campania sarà libera da ecoballe: è un miracolo' - dolo_luca : @Crudeli45198835 @Brigante1959 Comunisti imparate a muovere la bocca prima di parlare PD lettini e Renzini siete gi… - Luca_zone : RT @PercheCazzo: Quella a sinistra è Vanessa Incontrada 5 giorni fa che si allena perché sì (sono cazzi suoi, ma c’è gente che le ha dato d… - Fili190381 : @luca_reds Per me nessuno dei due... - Moto_it : La particolare moto Yamaha, l'unica con avantreno a due ruote basculanti, è stata allestita per partecipare a due t… -