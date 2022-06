Concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022 stasera in TV e streaming: ospiti, scaletta, dove seguirlo (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci siamo: è il giorno del Concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022, stasera atteso alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Una grande festa all’insegna della musica del momento è ciò che bisogna aspettarsi dalla serata Live organizzata da Radio Zeta, con tanti ospiti sul palco. Ultimo in ordine di tempo, è stato confermato anche il rapper Fedez, che si esibirà con il nuovo singolo, La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Sia Tananai che Mara Sattei erano già compresi tra gli ospiti dell’evento. Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini conducono il Concerto che accoglierà sul palco, tra gli altri, nomi come Achille ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci siamo: è il giorno delatteso alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Una grande festa all’insegna della musica del momento è ciò che bisogna aspettarsi dalla serataorganizzata da, con tantisul palco. Ultimo in ordine di tempo, è stato confermato anche il rapper Fedez, che si esibirà con il nuovo singolo, La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Sia Tananai che Mara Sattei erano già compresi tra glidell’evento. Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini conducono ilche accoglierà sul palco, tra gli altri, nomi come Achille ...

gixrgxj : io qui dalle 10 per il concerto di radio zeta, morirò? probabile - ladroditaxi : in questo momento vorrei essere a roma per il concerto di radio zeta di questa sera - F3ARLESSX : ma al concerto di radio zeta li fanno entrare gli ombrelli? - FabrizioMoroPag : RT @radionorba: Siete pronti? Loro sì! Ecco il cast ufficiale di Radio Norba Cornetto Battiti Live per Bari (17-18/6), Gallipoli (2-3/7) o… - myssketadaily : RT @radionorba: Siete pronti? Loro sì! Ecco il cast ufficiale di Radio Norba Cornetto Battiti Live per Bari (17-18/6), Gallipoli (2-3/7) o… -