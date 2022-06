Clima | Nuova Zelanda tasserà i rutti di mucche e pecore

(Di giovedì 9 giugno 2022) Laintende tassare idi, in un tentativo di affrontare la questione delle emissioni di metano da parte del bestiame, che sono una delle più importanti fonti di gas serra. Se lo farà, lasarà il primo paese a tassare gli allevatori per le emissioni di metano dagli animali. D'altronde, nelle isole neozelandesi vivono solo 5 milioni di umani e 10 milioni di, oltre soprattutto a 26 milioni di.Circa metà della produzione di gas serra neozelandesi vengono dall'agricoltura e specificamente dal metano prodotto dagli animali. "Non c'è discussione sul fatto che noi dobbiamo tagliare l'ammontare di metano che immettiamo nell'atmosfera e un efficace schema di prezzi per l'agricoltura ...

Advertising

alessperu : Congratulazioni @EZanchini per il tuo nuovo incarico e per la nuova sfida. Buon lavoro - RiccioliRuben : RT @salvatoregenova: Ottima iniziativa l'istituzione dell'ufficio clima di @Roma, bene la nomina di @EZanchini @Legambiente alla guida. La… - Lukinoo1518 : RT @IsolaDeiFamosi: Il clima sereno che si è creato sulla nuova spiaggia sembra cancellare le tensioni dei giorni precedenti. Tra Nick, Car… - Anast1Maddalena : RT @IsolaDeiFamosi: Il clima sereno che si è creato sulla nuova spiaggia sembra cancellare le tensioni dei giorni precedenti. Tra Nick, Car… - DivinaSantucci : RT @IsolaDeiFamosi: Il clima sereno che si è creato sulla nuova spiaggia sembra cancellare le tensioni dei giorni precedenti. Tra Nick, Car… -

Qualenergia.it

carta, una robusta campagna pubblicitaria in tv con uno spot che ha per testimonial Renzo ... "C'è un editore che sta investendo su un giornale e sulla sua qualità nel momento in cui il...'Questa lastrategia costruttiva nel mentre li finiamo entro questo mese. Che ne pensate del ... hanno generato undi instabilità e di preoccupante intimidazione all'interno dell'Ente che ... Roma, Edoardo Zanchini guiderà l'ufficio Clima: obiettivo impatto zero entro il 2030 "E' un momento complicatissimo, si parla della guerra in Ucraina come punto di cambiamento, ma la guerra ha solo accelerato i problemi. Il tema energetico è centrale, e potrebbe aprire scenari di oppo ...Al sud: ultimi addensamenti sul basso versante adriatico, poi miglioramento; fresco e ventoso. Tendenza. Nuova espansione dell'anticiclone con tanto sole e ritorno graduale del caldo africano, bel ...