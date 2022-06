(Di giovedì 9 giugno 2022) Il Consiglio di Stato, ha sospeso ladel TAR, che prevedeva anche lo svincolo d’ufficio di tutti i giocatori tesserati delLucaparla in conferenza stampa all’indomani delladel Consiglio di Stato di sospendere la recente sentenza del TAR in cui si ribadiva l’esclusione della società dal campionato di Serie B e lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, confermando quindi le sentenze precedenti degli organi preposti. Di seguito le sue parole: «Il tema che teniamo a comunicare è che ilè stato a nostro avviso vittima di una discriminazione totalmente ingiusta, questo illo ha fatto presente fin da subito. Non si tratta di problemi relativi a situazione economica, non c’entra nulla, l’esclusione è da affidare a delle ...

Advertising

CalcioNews24 : Chievo, sospesa la decisione del TAR. Campedelli: «Senza Chievo…» -

... la ragazza ha patteggiato una condanna di 4 mesi di reclusione ed euro 300 di multa, pena. ... infine, un uomo è stato arrestato per tentato furto in un'abitazione in Piazza. Nei suoi ...... la giovane ha patteggiato la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 300 di multa, pena. L'... infine, un uomo è stato arrestato per tentato furto in un'abitazione in Piazza. Nei suoi ...Il Chievo è stato discriminato nella legge tributaria: non ha pagato le rateazioni preesattoriali sospese dall'8 marzo 2020 e secondo questo ragionamento avrebbe dovuto pagare tutto il debito subito, ...Clamoroso colpo di coda relativo al caso Chievo Verona. Così come riportato da telenuovo.it, il Consiglio di Stato ha sospeso infatti la recente sentenza del Tar che aveva ...