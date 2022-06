Call Of Duty, 30 miliardi di incasso dal lancio ad oggi (Di giovedì 9 giugno 2022) Call Of Duty è una delle serie di videogiochi più amati dai nerd di tutto il mondo. A raccontare i successi del mondo di COD è stata Johanna Faries, la General Manager del videogioco. Dal 2003 a oggi, COD ha raggiunto un incasso pari a 30 miliardi di dollari e più di 425 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Mario e Tetris ancora in cima al podio dei videogiochi più venduti di sempre Call Of Duty è ufficialmente il terzo maggior successo nel mondo del gaming di sempre. Il videogioco d’azione è superato solamente da Mario e Tetris, due pilastri ancora difficilmente superabili. Ad aggiornare i dati prodotti da COD è stata Johanna Faries, dirigente di Activision Blizzard e General Manager di Call of Duty, durante un’intervista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)Ofè una delle serie di videogiochi più amati dai nerd di tutto il mondo. A raccontare i successi del mondo di COD è stata Johanna Faries, la General Manager del videogioco. Dal 2003 a, COD ha raggiunto unpari a 30di dollari e più di 425 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Mario e Tetris ancora in cima al podio dei videogiochi più venduti di sempreOfè ufficialmente il terzo maggior successo nel mondo del gaming di sempre. Il videogioco d’azione è superato solamente da Mario e Tetris, due pilastri ancora difficilmente superabili. Ad aggiornare i dati prodotti da COD è stata Johanna Faries, dirigente di Activision Blizzard e General Manager diof, durante un’intervista ...

Advertising

4NewsItalia : Call of Duty: Modern Warfare II, sequel di Modern Warfare ha finalmente una data d'uscita… - PlayStation_MVP : RT @PlayStationIT: Una nuova era sta arrivando. #ModernWarfare2 è in arrivo il 28 ottobre.… L'arma definitiva è la squadra. Unisciti alla T… - PlayStationIT : Una nuova era sta arrivando. #ModernWarfare2 è in arrivo il 28 ottobre.… L'arma definitiva è la squadra. Unisciti a… - codnewsitalia : Da Modern Warfare 2 l'intero franchise utilizzerà un motore per un'esperienza connessa.'Per la prima volta nella st… - Sbrn65 : RT @Erdsve: ????Un altro combattente georgiano perdente di Call of Duty è stato smilitarizzato sul territorio dell'Ucraina ?????? Daniel Gerlia… -