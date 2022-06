Calciomercato Napoli: pronto Kim Min Jae se parte Koulibaly (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli del futuro prende sempre più forma. Dopo gli arrivi ormai già annunciati di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Oliveira, i partenopei sembrano ormai sul punto di chiudere anche gli arrivi di Deulofeu e Bernardeschi (colpi svincolati l’uno dall’altro) ma non è tutto. Il Calciomercato azzurro guarda anche a puntellare la difesa. Con Leo Skiri Østigård ormai praticamente chiuso (che prenderà lo slot occupato attualmente da Tuanzebe), in caso di partenza di Koulibaly il Napoli ha intenzione di tutelarsi anche per quanto riguarda il ruolo di titolare al centro della difesa. Il profilo che piace di più ad allenatore e società è quello di Kim Min Jae, colosso difensivo del Fenerbache. Calciomercato Napoli: chi è Kim Min Jae Kim Min Jae, classe ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildel futuro prende sempre più forma. Dopo gli arrivi ormai già annunciati di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Oliveira, inopei sembrano ormai sul punto di chiudere anche gli arrivi di Deulofeu e Bernardeschi (colpi svincolati l’uno dall’altro) ma non è tutto. Ilazzurro guarda anche a puntellare la difesa. Con Leo Skiri Østigård ormai praticamente chiuso (che prenderà lo slot occupato attualmente da Tuanzebe), in caso dinza diilha intenzione di tutelarsi anche per quanto riguarda il ruolo di titolare al centro della difesa. Il profilo che piace di più ad allenatore e società è quello di Kim Min Jae, colosso difensivo del Fenerbache.: chi è Kim Min Jae Kim Min Jae, classe ...

