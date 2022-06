Calcio: i sogni della giovane Italia, Gatti, Scalvini, Esposito e Cancellieri, 'Grazie Mancini' (Di giovedì 9 giugno 2022) Firenze, 9 giu. - (Adnkronos) - Ultimo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che domani mattina partirà alla volta di Wolverhampton alla vigilia del terzo match di Nations League con l'Inghilterra. Una sfida che arriva undici mesi esatti dopo la finale dell'Europeo, quando a Wembley gli Azzurri si imposero ai rigori e tornarono a Roma con la Coppa. Stavolta non ci sarà nessun trofeo in palio, ma solo tre punti utili per la classifica del Gruppo 3 di Nations League, che dopo il successo sull'Ungheria vede l'Italia in testa e la nazionale di Southgate fanalino di coda del girone con un solo punto, conquistato nel finale di gara con la Germania Grazie al rigore trasformato dal solito Harry Kane. Con diversi Azzurri tornati a casa, da Insigne a Jorginho, da Bonucci a Belotti, fino all'ultima defezione di oggi di Cristiano Biraghi, è una ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Firenze, 9 giu. - (Adnkronos) - Ultimo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che domani mattina partirà alla volta di Wolverhampton alla vigilia del terzo match di Nations League con l'Inghilterra. Una sfida che arriva undici mesi esatti dopo la finale dell'Europeo, quando a Wembley gli Azzurri si imposero ai rigori e tornarono a Roma con la Coppa. Stavolta non ci sarà nessun trofeo in palio, ma solo tre punti utili per la classifica del Gruppo 3 di Nations League, che dopo il successo sull'Ungheria vede l'in testa e la nazionale di Southgate fanalino di coda del girone con un solo punto, conquistato nel finale di gara con la Germaniaal rigore trasformato dal solito Harry Kane. Con diversi Azzurri tornati a casa, da Insigne a Jorginho, da Bonucci a Belotti, fino all'ultima defezione di oggi di Cristiano Biraghi, è una ...

