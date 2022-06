Bonus banda larga anche per partite Iva e autonomi: cosa c’è da sapere (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Bonus banda larga per la connettività, inizialmente previsto per le società, viene esteso anche a lavoratori autonomi e partite Iva: tutti i dettagli I voucher che vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro per l’attivazione dei servizi a banda larga, sono stati resi disponibili anche per le partite iva e i privati. Bonus banda larga (Pixabay)Questi Bonus infatti, fino a qualche mese fa erano stati messi a disposizione solo delle aziende. A partire dal 23 maggio invece possono essere richiesti anche dai singoli utenti attraverso i classici canali di vendita dei vari operatori. Le risorse disponibili ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilper la connettività, inizialmente previsto per le società, viene estesoa lavoratoriIva: tutti i dettagli I voucher che vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro per l’attivazione dei servizi a, sono stati resi disponibiliper leiva e i privati.(Pixabay)Questiinfatti, fino a qualche mese fa erano stati messi a disposizione solo delle aziende. A partire dal 23 maggio invece possono essere richiestidai singoli utenti attraverso i classici canali di vendita dei vari operatori. Le risorse disponibili ...

