Bimbo fatto cadere dal balcone, il legale: "Perchè manca l'aggravante?" (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prima udienza, oggi, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, del processo a carico di Mariano Cannio, il 38enne ritenuto responsabile di aver lasciato cadere un Bimbo di tre anni, Samuele, dal balcone dell'abitazione dei genitori, al terzo piano di una palazzina che si trova nei pressi di via Foria, il 17 settembre 2021. Nel corso dell'udienza l'avvocato Domenico De Rosa, legale della famiglia del piccolo (che si è costituita parte civile), ha sottolineato con forza, e chiesto al gup Nicoletta Campanaro, di verbalizzare la mancanza, nell'imputazione, dell'aggravante dei motivi abietti e futili, non contestata dalla Procura di Napoli, oggi in aula rappresentata dal sostituto procuratore Barbara Aprea. Per il legale, infatti, questo ...

