Bianco Lavazza | Temi chiave sono attenzione e fruizione

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Si deve avere molto chiara la strategia e quello che si vuole comunicare. Poi cimolti mezzi per farlo e il temaè l'e la". Lo ha detto Alessandra, Corporate Communication Director di, nel corso di una tavola rotonda al Forum della Comunicazione. "Oggi - ha proseguito - comunichiamo attraverso tantissimi touch point che ingaggiano una persona con una richiesta di tempo, come può essere il museoche tiene le persone dai 40 minuti alle due ore per conoscerti, fino invece a una relazione molto più veloce e immediata di natura digitale, che comunque deve dare un contenuto e parlare alle persone corrette. Basta con l'ansia delle impression, sì col fatto di instaurare una relazione. ...

Poi ci sono molti mezzi per farlo e il tema chiave è l'attenzione e la fruizione". Lo ha detto Alessandra Bianco, Corporate Communication Director di Lavazza, nel corso di una tavola rotonda al Forum ...