Berlino | auto piomba sulla folla Gli aggiornamenti della vicenda

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla nel cuore di Berlino, morta un'insegnante. Travolta una scolaresca dell'Assia, diversi i feriti. I… - Agenzia_Ansa : È un tedesco armeno di 29 anni il guidatore dell'auto che ha travolto un gruppo di persone oggi a Berlino, uccidend… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Berlin #Berlino 'L'assalitore è un killer determinato'. A Berlino un morto e strage sfiorata per l'auto piombata su un… - transnazionale : Auto contro la folla a Berlino, morta una donna #spaziotransnazionale informa -

... un tedesco di origine armena, Gor H., ha lanciato ieri la suacontro una folla di pedoni su un marciapiede del centro di, uccidendo una donna e ferendo almeno quattordici ragazzi, di ...Nelle parole pronunciate dalla sindaca di, la socialdemocratica Franziska Giffey, c'è tutto ... anche perché - ha riferito all'Ansa la portavoce della polizia Anja Dierschke - "nell', ...Non si è trattato di un incidente. Morta un’insegnante, feriti quattordici studenti, l’attentatore, un uomo di 29 anni, è un tedesco armeno ...Sono 8 le persone rimaste ferite e c'è una vittima a Berlino, dopo che un'auto ha investito un gruppo di persone nel cuore della città, a Charlottenburg. Oltre alla vittima, cinque persone sono in per ...