BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI AMPLIA LA GIURIA E CHIAMA IN PISTA UN MITO? (Di giovedì 9 giugno 2022) MILLY CARLUCCI è al lavoro per la nuova edizione di BALLANDO con le STELLE, lo show cult del sabato sera di Rai1 che ripartirà sabato 8 ottobre, salvo variazioni. Tra i protagonisti potrebbero esserci due miti dello spettacolo: Giancarlo Magalli e Iva Zanicchi. Partiamo per galanteria da Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio è tornata in gara a Sanremo, è stata celebrata da Canale 5 con uno show tutto suo, D’Iva, ha partecipato all’ultima edizione del Cantante Mascherato. Cosa manca? BALLANDO. Ho davvero una grandissima stima per MILLY CARLUCCI. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a BALLANDO, fare una prova, magari come ospite per una sera e ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 giugno 2022)è al lavoro per la nuova edizione dicon le, lo show cult del sabato sera di Rai1 che ripartirà sabato 8 ottobre, salvo variazioni. Tra i protagonisti potrebbero esserci due miti dello spettacolo: Giancarlo Magalli e Iva Zanicchi. Partiamo per galanteria da Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio è tornata in gara a Sanremo, è stata celebrata da Canale 5 con uno show tutto suo, D’Iva, ha partecipato all’ultima edizione del Cantante Mascherato. Cosa manca?. Ho davvero una grandissima stima per. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a, fare una prova, magari come ospite per una sera e ...

Pubblicità

SerieTvserie : Jonathan Kashanian a TvBlog: “Cara Milly, sono pronto per Ballando con le stelle (anche in tre)” - Newsinunclick : Mosca è ancora aperta al dialogo con la Ue 'ma il tango si balla insieme', mentre 'per ora i nostri partner occiden… - ashrynxu : Facendo nottata con le mie amiche a sparlare, ballando a just dance e osservando un nostro amico provarci con una… - santagiulietta : Già ieri sera ho dato del mio meglio con coinquilina, una bottiglia in due per iniziare e poi abbiamo continuato a… - VittoriaCappel7 : @confundustria @spighissimo Ma sta ballando con Luca Giurato? -