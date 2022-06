Atletica, Gianmarco Tamberi non decolla, ma è sul podio al Golden Gala (Di giovedì 9 giugno 2022) Golden Gala stregato per Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro non va oltre la terza posizione al Meeting Pietro Menna, quinto appuntamento della Diamond League 2022. Fatale il triplo errore a 2.27, preceduto da un tentativo andato a vuoto a 2.24. Grande l’amarezza siccome il livello della competizione non è stato memorabile. Vince lo statunitense JuVaughn Harrison (2.27), secondo il polacco Norbert Kobielski stoppato anch’egli dalla stessa misura, quarto l’ucraino Andriy Protsenko (2.24) e quinto l’australiano Brandon Starc (2.24). Per “Gimbo”, oro olimpico a Tokyo con l’assente Mutaz Essa Barshim, arriva un altro podio nella rassegna ma sfuma la chance di centrare quell’acuto che ancora non compare nel palmares. Poco male, l’atleta originario di Civitanova Marche potrà vendicarsi tra circa un mese ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022)stregato per. Il saltatore azzurro non va oltre la terza posizione al Meeting Pietro Menna, quinto appuntamento della Diamond League 2022. Fatale il triplo errore a 2.27, preceduto da un tentativo andato a vuoto a 2.24. Grande l’amarezza siccome il livello della competizione non è stato memorabile. Vince lo statunitense JuVaughn Harrison (2.27), secondo il polacco Norbert Kobielski stoppato anch’egli dalla stessa misura, quarto l’ucraino Andriy Protsenko (2.24) e quinto l’australiano Brandon Starc (2.24). Per “Gimbo”, oro olimpico a Tokyo con l’assente Mutaz Essa Barshim, arriva un altronella rassegna ma sfuma la chance di centrare quell’acuto che ancora non compare nel palmares. Poco male, l’atleta originario di Civitanova Marche potrà vendicarsi tra circa un mese ...

